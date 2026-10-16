गाजीपुर: राज्य स्तरीय कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे विशाल यादव का स्वागत

गाजीपुर के विशुनपुरा गांव निवासी पहलवान विशाल यादव ने राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के 79 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में वाराणसी इकाई का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रथम स्थान हासिल करने के बाद गांव लौटने पर विशाल का स्वागत किया गया। मेघबरन सिंह स्टेडियम के संचालक अनिकेत सिंह ने उनके आवास पर पहुंचकर फूल-मालाओं से सम्मानित किया।

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खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के समन्वय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय खेल कार्यालय, विंध्याचल मंडल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में विशाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 79 किलोग्राम भार वर्ग के फ्रीस्टाइल मुकाबलों में पहला स्थान हासिल किया।विशाल की इस उपलब्धि में उनकी मेहनत के साथ ठाकुर तेज बहादुर सिंह कुश्ती अकादमी में मिलने वाले प्रशिक्षण की भी अहम भूमिका रही। यह अकादमी मेघबरन सिंह स्टेडियम का हिस्सा है। स्टेडियम के संचालक अनिकेत सिंह ने कहा कि अकादमी में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।स्टेडियम के निदेशक एवं पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह ने भी विशाल की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अकादमी में एनआईएस कोच सिकंदर सोनकर के मार्गदर्शन में पहलवानों को कुश्ती की बारीकियां सिखाई जाती हैं। विशाल की जीत इसी मेहनत का परिणाम है। स्वागत समारोह में अकादमी के मैनेजर अदालत यादव भी मौजूद रहे।