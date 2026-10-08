नाना पाटेकर के निधन पर वाराणसी डर्बी शायर क्लब ने दी श्रद्धांजलि, VIDEO

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फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर वाराणसी डर्बी शायर क्लब की ओर से पीतरकुंड स्थित प्राचीन कुंड पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। क्लब पदाधिकारियों ने नाना पाटेकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने कहा कि नाना पाटेकर के निधन से फिल्म जगत और आम जनता को गहरा आघात लगा है। उन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से सामाजिक मुद्दों और देशभक्ति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। शकील अहमद ने कहा कि नाना पाटेकर का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान विक्की यादव, हैदर मुलाई, मोहम्मद सलीम, प्रांजल यादव, निक्की, चिंतित बनारसी, गोपाल यादव, शंभू यादव, अमजद अली, बबलू जायसवाल और आदिल मौजूद रहे।

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