चेतसिंह किले पर तीन बार लेजर शो

चेतसिंह किले पर 3D प्रोजेक्शन और लेजर शो का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा। पहला शो शाम 5:45 से 6:10 बजे, दूसरा शाम 7:20 से 7:45 बजे और तीसरा रात 8:30 से 8:55 बजे तक प्रस्तावित है। प्रत्येक शो 25 मिनट का होगा।



रात आठ बजे होगा ड्रोन शो

कार्यक्रम के अनुसार, रात 8 से 8:10 बजे तक ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। इसे सभी घाटों से देखा जा सकेगा। इसके बाद रात 8:30 से 8:40 बजे तक ललिता घाट के सामने गंगा पार रेती पर ग्रीन आतिशबाजी का आयोजन होगा।



इस तरह देव दीपावली पर दीप प्रज्ज्वलन, गंगा आरती, 3D प्रोजेक्शन, लेजर शो, ड्रोन शो और ग्रीन आतिशबाजी के जरिए काशी में विशेष आयोजन प्रस्तावित हैं।