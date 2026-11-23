सुनीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने रविवार की शाम अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिर की सूचना के जरिए पुलिस ने बदमाशों का पता लगाया। मुखबिर की सटीक सूचना पर शनिवार की रात पुलिस ने दबिश देकर मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना के गनीमत नगर शाहपुर मजरा निवासी शाने आलम, शाहिल, मोहम्मद नाजिम और नवी जान को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से तमंचा, दो कारतूस, 4100 रुपये नकद, पायल, आधार कार्ड और बैग बरामद कर लिया।एएसपी अनूप कुमार ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद इन चारों बदमाशों के आपराधिक इतिहास खंगाले गए तो पता चला कि इनमें से एक पहले भी थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दे चुका है। शाने आलम के खिलाफ इसी साल जौनपुर जिले के लाइन बाजार थाना और दूसरी बार चिरैयाकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शाहिल के खिलाफ वर्ष 2021 में बलिया जिले के थाना कोतवाली, इस साल के शुरूआत में बांदा जिले के नरैनी थाना और चिरैयाकोट में प्राथमिकी दर्ज है। मो. नाजिम के खिलाफ वर्ष 2021 में बलिया जिले के थाना कोतवाली में वर्ष 2019 और 2026 में चिरैयाकोट थाना में प्राथमिकी दर्ज है।