पांच भाइयों में चौथे छोटेलाल की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

घर से चाय पीने निकला 20 वर्षीय छोटेलाल राजभर फिर कभी लौटकर नहीं आएगा, परिवार ने शायद यह सोचा भी नहीं था। राजापुर चट्टी पर हुई मारपीट ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। पांच भाइयों में चौथे नंबर पर रहे छोटेलाल की मौत से घर में मातम पसरा है। बेटे की मौत के बाद मां मीना देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।



बरेसर थाना क्षेत्र के हसनपुर गोरा गांव निवासी छोटेलाल हलवाई का काम करता था। परिवार के बीच रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। रविवार की देर रात वह अपने साथी राहुल बिंद के साथ राजापुर चट्टी पर चाय पीने गया था। वहां पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में हमलावरों ने दोनों को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन छोटेलाल को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसकी सांसें थम गईं।



जिस घर में कुछ देर पहले तक रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, वहां बेटे की मौत की खबर पहुंचते ही चीख-पुकार मच गई। मां मीना देवी के सामने जवान बेटे का शव देख परिवार के लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। पांच भाइयों में चौथे छोटेलाल की इस तरह असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मां की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।