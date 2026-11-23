काशी में मंगलवार को 88 घाटों पर देव दीपावली मनाई जाएगी। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ , केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल होंगे। पर्यटन विभाग की ओर से इन्हें आमंत्रित किया गया है।

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एक दिवसीय महापर्व का साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से 15 लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से गंगा के 88 पक्के घाटों, गंगा पार रेती और शहर के 103 कुंडों पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे।दशाश्वमेध और अस्सी घाट के सामने गंगा पार रेती में रात 8 बजे ड्रोन शो होगा, जिसमें आसमान में काशी विश्वनाथ मंदिर, शिव तांडव और मां गंगा की दिव्य आकृतियां उकेरी जाएंगी।इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने 10 मिनट की प्रदूषण रहित ग्रीन आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहेगी। चेत सिंह घाट से 25 मिनट तक दिखाया जाने वाला लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र होगा।