कह रहे थे कि इसमें दूसरे ब्रांड की दवाइयां रखी जाएंगी। इससे नकली दवाइयों को ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन-बद्दी से नकली दवाइयों को लाकर लहरतारा के गोदामों में रखने और उसे अलग-अलग शहरों में खपाने की पुष्टि पहले ही हो चुकी है।खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की छानबीन के बाद एसटीएफ ने छापे मारे थे। गिरफ्तारी भी की थी। अब लहरतारा में नाबालिगों की मदद से नकली दवाइयों की खेप को ठिकाने लगाने का खेल चल रहा है। नाबालिग जहां बैठकर पेटियों से दवाइयों को अलग कर रहे थे वहां ट्रांसपोर्ट कंपनी का बोर्ड लगा है।गेट पर दोनों तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी हैं फिर भी नाबालिगों ने टेबलेट निकाले और फेंक दिए। दवाइयों की जो पेटियां नाबालिगों के पास थीं उस पर नीले रंग की स्याही से वाराणसी लिखा था। बहरहाल, दवाइयां कहां से किस फर्म के जरिये आईं, नाबालिगों तक कैसे पहुंची, इन सवालों के जवाब ड्रग विभाग के पास नहीं हैं।

अशोक ने लहरतारा में बनाया था गोदाम, 7.5 करोड़ रुपये की नकली दवाएं बरामद हुई थीं

2 मार्च 2023 को एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने नकली दवाओं के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था। सिगरा और लहरतारा स्थित गोदामों से करीब 7.5 करोड़ रुपये की नकली दवाएं बरामद की थीं। मामले में बुलंदशहर के सिकंदराबाद निवासी अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था। वह हाईस्कूल फेल था। मुनाफे के चक्कर में नकली दवाओं का कारोबार करने लगा था। अशोक कुमार हिमाचल प्रदेश के बद्दी से नकली दवाएं खरीदता था और उसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खपाता था।



दवाइयों के भंडारण को एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत रखने की व्यवस्था है। इसके बारे में समिति की ओर से भी सभी पदाधिकारियों, सदस्यों को जागरूक किया जाता है।अगर दवाइयां कोई एक्सपायर भी हो गई हैं, तो उसको भी एक निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत निस्तारित कराने का नियम है। नाबालिग जिस तरह से दवाइयों के गत्ते से पैकेट, टेबलेट अलग कर रहे हैं, यह नियम विरुद्ध हैं। इस तरह के कृत्य की जितनी निंदा की जाय वह कम है। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। -संजय सिंह, महामंत्री, दवा विक्रेता समिति



लहरतारा इलाके में फुलवरिया फोर लेन के पास किस परिस्थिति में और क्यों इस तरह की दवाइयां रखवाई गईं। बच्चे पैकेट से दवाइयों को क्यों अलग कर रहे थे। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद इससे जुड़े तथ्यों की नियमानुसार जांच कराई जाएगी।-जुनाब अली, ड्रग इंस्पेक्टर