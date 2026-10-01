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बरेका में अंतर रेलवे कुश्ती चैंपियनशिप का रोमांचक फाइनल, VIDEO
बरेका में आयोजित ऑल इंडिया अंतर रेलवे मेन कुश्ती चैंपियनशिप का फाइनल राउंड रोमांचक मुकाबलों के बीच संपन्न हुआ। फाइनल में देशभर से पहुंचे रेलवे के पहलवानों ने दमखम दिखाया। अखाड़े में पहलवानों के बीच जोरदार मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। आयोजकों ने सफल आयोजन पर प्रसन्नता जताई।
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