यूपी: ट्रेन में मिली 500 के नोटों की 86 गड्डियां, मुजफ्फरपुर से दिल्ली ले जा रहा था युवक; इस जंक्शन पर पकड़ाया

नौ माह में पीडीडीयू जंक्शन पर बरामद हुए 2.75 करोड़ रुपये

हावड़ा-दिल्ली रेल रूट पर ट्रेनों के जरिये बड़ी मात्रा में नकदी की आवाजाही के मामले सामने आ रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने इस वर्ष अब तक करीब नौ माह में पीडीडीयू जंक्शन पर 2 करोड़ 75 लाख 58 हजार रुपये बरामद किए हैं। इन मामलों में कुल आठ लोगों को पकड़ा गया है। सभी मामलों में बरामद रुपये और पकड़े गए लोगों को आयकर विभाग वाराणसी के सुपुर्द किया गया।



आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने 21 फरवरी को पीडीडीयू जंक्शन के फुटओवर ब्रिज से 16.25 लाख रुपये के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा था। 28 फरवरी को अकालतख्त एक्सप्रेस से 1.75 करोड़ रुपये के साथ दो लोग पकड़े गए। 18 जुलाई को मुंबई-हावड़ा मेल से 28 लाख रुपये के साथ दो लोगों और 25 जुलाई को श्रमजीवी एक्सप्रेस से 13.33 लाख रुपये के साथ दो लोगों को पकड़ा गया। अब 30 सितंबर को संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच से 43 लाख रुपये ले जाते हुए एक युवक को पकड़ा गया और उसे आयकर विभाग के सुपुर्द किया गया।