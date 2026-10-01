अजय राय ने कसा तंज: स्पेन हो गयल बा...कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले- विकास नहीं, विनाश पुरुष हैं ऊर्जा मंत्री

मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र के गोफा में गुरुवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा जयलाल सिंह का 168वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि और पूर्वांचल जोन के सह प्रभारी अभिषेक दत्त विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजा जयलाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।

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मुख्य वक्ता अभिषेक दत्त ने भाजपा सरकार को किसान, युवा और महिला विरोधी बताते हुए चुनाव आयोग और केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी के तीन साथी हैं- सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग। आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष को डराया जाता है और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने करीब 22 मिनट के संबोधन में प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला।उन्होंने कहा कि गेरुआ पहनने के बावजूद सुबह से शाम तक झूठ बोलना ही रह गया है। उन्होंने वाराणसी और गोरखपुर में विकास के दावों पर भी तंज कसा। कहा कि शहर में घरों और दुकानों में पानी घुसने से गरीब दुकानदारों का सामान बर्बाद हो रहा है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक बम्बइया सांसद गोरखपुर को स्पेन बनाने चले थे, स्पेन हो गयल बा। इसी तरह बनारस के एक सांसद बनारस को क्योटो बनाने चले थे।