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वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में वंदेमातरम गायन में छात्राओं ने लिया भाग

वाराणसी ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 PM IST







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वाराणसी में अमर उजाला की ओर से वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज मच्छोदरी में हुए वंदेमातरम का गायन में छात्राओं में भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति की झलक देखने को मिली। इस दौरान छात्राओं को स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने का शपथ दिलाया गया। ... और पढ़ें

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