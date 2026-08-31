भदोही: भाई के साथ मायके से घर लौट रही महिला की मौत, कुत्ते को बचाने में फिसली थी बाइक; युवक घायल

बाइक से गिरने के कारण निर्मला देवी को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानीपुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद निर्मला देवी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में उनके भाई राजकुमार के भी घायल होने की जानकारी है।



महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर दुर्गागंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।



निर्मला देवी के पति राजेश कुमार गौतम की करीब 15 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उनके परिवार में दो बेटे विकास (25), सूरज (16) और बेटी चंदा (18) हैं। दोनों बेटे दिल्ली में रहते हैं। बड़े बेटे विकास की शादी हो चुकी है, जबकि बेटी चंदा अभी अविवाहित है। राखी के दिन भाई को राखी बांधकर खुशी-खुशी घर लौट रही निर्मला की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।