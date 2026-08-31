बाढ़ का कहर: गंगा के टापू पर फंसे 12 चरवाहे और 2000 से ज्यादा भेड़ें, छह घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन; सभी सुरक्षित

गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से सुहवल थाना क्षेत्र के डूहिया सरैया गांव के पास नदी के टापू पर 12 चरवाहे और 2000 से 2500 भेड़ें फंस गईं। रात के अंधेरे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बढ़ते जलस्तर के बीच सभी की जान खतरे में थी। नाइट विजन ड्रोन की मदद से फंसे लोगों और भेड़ों की लोकेशन चिह्नित की गई। इसके बाद करीब छह घंटे तक चले जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया।

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पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि 30 अगस्त की रात सूचना मिली कि डूहिया सरैया के पास गंगा के टापू पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ फंस गए हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और रात होने के कारण मौके की सही स्थिति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण था। विज्ञापन



सूचना मिलते ही एडीएम, एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी नगर समेत पुलिस और प्रशासन की टीम ददरी घाट पहुंची। अंधेरा होने के कारण सामान्य तरीके से टापू पर फंसे लोगों का पता लगाना संभव नहीं था। ऐसे में नाइट विजन ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। ड्रोन से नदी के बीच टापू पर फंसे 12 चरवाहों और करीब 2000 से 2500 भेड़ों की लोकेशन चिह्नित की गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने बताया कि 30 अगस्त की रात सूचना मिली कि डूहिया सरैया के पास गंगा के टापू पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ फंस गए हैं। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था और रात होने के कारण मौके की सही स्थिति का पता लगाना चुनौतीपूर्ण था।सूचना मिलते ही एडीएम, एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी नगर समेत पुलिस और प्रशासन की टीम ददरी घाट पहुंची। अंधेरा होने के कारण सामान्य तरीके से टापू पर फंसे लोगों का पता लगाना संभव नहीं था। ऐसे में नाइट विजन ड्रोन कैमरे की मदद ली गई। ड्रोन से नदी के बीच टापू पर फंसे 12 चरवाहों और करीब 2000 से 2500 भेड़ों की लोकेशन चिह्नित की गई।

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