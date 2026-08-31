गाजीपुर दर्दनाक हादसा: सिलिंडर रिसाव से लगी आग, बाइक की पेट्रोल टंकी फटी; बचने के लिए छिपे दो दोस्तों की मौत

गाजीपुर जिले में जमानिया कोतवाली क्षेत्र के देवड़ी गांव में सोमवार सुबह गैस सिलिंडर के रिसाव से लगी आग उस समय भयावह हो गई, जब कमरे में खड़ी बाइक की पेट्रोल टंकी तेज धमाके के साथ फट गई। आग से बचने के लिए बगल के कमरे की पटनी पर छिपे दो दोस्तों सुंदरम यादव (12) और विशाल शर्मा (14) इसकी चपेट में आ गए। दोनों की झुलसकर मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह के अनुसार, हादसे के समय दोनों बच्चे घर के आंगन में बैठे थे और आग फैलने पर घबराकर कमरे में जाकर पटनी पर चढ़ गए थे।

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