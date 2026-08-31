गाजीपुर दर्दनाक हादसा: सिलिंडर रिसाव से लगी आग, बाइक की पेट्रोल टंकी फटी; बचने के लिए छिपे दो दोस्तों की मौत
गाजीपुर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। एक घर में सिलिंडर में रिसाव से आग लगी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और घर में खड़ी बाइक की पेट्रोल टंकी फट गई। इस दौरान आग से बचने के लिए छिपे दो दोस्तों की मौत हो गई।
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गाजीपुर जिले में जमानिया कोतवाली क्षेत्र के देवड़ी गांव में सोमवार सुबह गैस सिलिंडर के रिसाव से लगी आग उस समय भयावह हो गई, जब कमरे में खड़ी बाइक की पेट्रोल टंकी तेज धमाके के साथ फट गई। आग से बचने के लिए बगल के कमरे की पटनी पर छिपे दो दोस्तों सुंदरम यादव (12) और विशाल शर्मा (14) इसकी चपेट में आ गए। दोनों की झुलसकर मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह के अनुसार, हादसे के समय दोनों बच्चे घर के आंगन में बैठे थे और आग फैलने पर घबराकर कमरे में जाकर पटनी पर चढ़ गए थे।
क्या है पूरा मामला
प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि देवड़ी गांव निवासी सुंदरम यादव अपनी बहन रेखा के साथ पड़ोस में रहने वाले दोस्त विशाल शर्मा के घर दूध लेने गया था। दूध लेने के बाद दोनों आंगन में बैठकर बातचीत करने लगे। इसी दौरान विशाल की मां मीना देवी रसोई में खाना बना रही थीं। अचानक सिलिंडर से गैस का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं।
हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार राम नारायण वर्मा समेत स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटना की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।