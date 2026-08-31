डराने का सबक पड़ा भारी...मौत: दोस्तों ने किशोर के गुम हो जाने की रची कहानी, सच्चाई जान परिजनों का हंगामा; FIR

मऊ के केदारनाथ गए चिरैयाकोट थाना के ताजपुर मोहल्ला निवासी गुमशुदा मिथिलेश (15) की अमरोहा जिले में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौटते समय दोस्तों ने अमरोहा जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे पर उसे छोड़कर घर चले आए थे।

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बेटे की मौत की सूचना मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रविवार की शाम परिजनों ने थाने पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने आश्वासन देकर समझा बुझाकर उन्हें घर भेज दिया। ताजपुर मोहल्ला निवासी सुकुल का बेटा मिथिलेश बीते 10 अगस्त को अपने पांच दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम के लिए निकला था। सभी दोस्त 15 अगस्त तक घर लौट आए लेकिन मिथिलेश नहीं लौटा।परिजनों के पूछने पर बताए कि वो मेरठ जिले में कहीं गुम हो गया है। उनके छोड़कर आने के बाद अमरोहा जिले के सैदनंगली थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन से कुचलकर उसकी मौत हो गई। मां कुंती की तहरीर पर बीते 24 अगस्त की रात पुलिस ने चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव निवासी विपिन, लकी, अंशु, संदीप, शुभम के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 13 अगस्त की रात उन्होंने सैदनंगली थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। मिथिलेश कार में काफी शरारत कर रहा था। उसे डराने के लिए हम लोग ढाबे पर ही छोड़कर कुछ आगे निकल आए। वापस जाकर देखा तो वो वहां नहीं था, खोजबीन के बाद भी नहीं मिला तो घर लौट आए।