कैप्टन स्मित मच्छार के लिए काशी में गूंजे महामृत्युंजय मंत्र, अदम्य साहस को किया नमन; VIDEO

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फ्लाई दुबई विमान हादसे को अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस से टालने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए काशी में प्रार्थना की गई। बृहस्पतिवार को श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विद्वान आचार्यों के सान्निध्य में विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। बाबा विश्वनाथ का दुग्धाभिषेक कर महामृत्युंजय मंत्रों का विधिवत जाप किया गया और कैप्टन की दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की मंगलकामना की गई।

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