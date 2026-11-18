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VIDEO: बीएचयू में लगा स्वास्थ्य मेला, मरीजों को मिली जांच और उपचार की सुविधा

किशन चौबे

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:32 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:32 PM IST







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इस खबर को तैयार करने के लिए स्वास्थ्य मेले से जुड़ी जानकारी भेज दीजिए। मसलन, आयोजन किस विभाग या संस्था ने किया, कितने लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई और कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध रहीं। ... और पढ़ें

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