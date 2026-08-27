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रोपवे संचालन का काउंटडाउन शुरू, रथयात्रा से गिरजाघर के बीच गंडोला की टेस्टिंग

वाराणसी ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:20 PM IST







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वाराणसी में रोपवे संचालन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सभी स्टेशनों का काम लगभग पूरा होने वाला है। ऐसे में बृहस्पतिवार को रथयात्रा से गिरजाघर के बीच रोपवे के गंडोला की टेस्टिंग की गई। ... और पढ़ें

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