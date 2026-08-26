मासूम बहन ने देखी भाइयों की हत्या: बोली- मां पाइप से मार रही थी, डर के कारण नहीं बता पाई; ऐसे बचाई अपनी जान

1 of 11 गाजीपुर में मां ने दो मासूम बेटों को मार डाला। - फोटो : संवाद

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नौ वर्षीय प्रतिभा राजभर हत्यारोपी मां की करतूत देखकर इतनी डरी और सहमी हुई थी कि रात में दादा-दादी के पास घर के बाहर बरामदे में जाकर सो गई। हालांकि, वह उन्हें घटना की जानकारी नहीं दे सकी। लालजी राजभर के तीन पुत्र बिरजू, सूरज और अर्जुन काम के सिलसिले में गैर प्रांतों में रहते हैं।





2 of 11 करन और आर्यन की फाइल फोटाे, बीच में आरोपी मां। - फोटो : संवाद

बिरजू मुंबई और सूरज गुजरात में परिवार के साथ रहते हैं। वहीं, अर्जुन का परिवार गांव में ही रहता था। हत्यारोपी मां पूजा राजभर जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के झमका बेलहरी गांव की रहने वाली है। लालजी राजभर ने बताया कि अर्जुन राजभर की शादी पूजा राजभर से वर्ष 2006 में हुई थी।

3 of 11 इस फोटो के पास जली हुई थी अगरबत्ती। - फोटो : संवाद

किसी को क्या पता था कि पूजा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। इतना कहते ही वह फफक पड़े। दादी लालपरी दोनों पोतों को याद कर बिलखने लगीं। इधर, प्रतिभा दोनों भाइयों के शवों को देखकर चीखने लगी। ग्रामीण परिजनों को सांत्वना देने में जुटे रहे। घटना की जानकारी होते ही घर के बाहर भीड़ जुट गई। हत्या की घटना से सभी स्तब्ध थे। मासूमों के शव देखकर ग्रामीणों का भी कलेजा फट पड़ा।

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4 of 11 माैके पर फाेरेंसिक टीम। - फोटो : संवाद

डर गई थी प्रतिभा, हत्या से पूर्व खाने में विषाक्त पदार्थ देने की आशंका

एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि नौ वर्षीय प्रतिभा ने बताया कि दोनों भाईयों की मां पूजा राजभर द्वारा हत्या करते देख वह डर गई थी। वह डर से वहां नहीं जा रही थी। वह इतनी डरी हुई थी की मां की इन करतूतों की जानकारी दादा- दादी को भी नहीं दे पा रही थी। प्रतिभा ने बताया कि खाना में कोई विषाक्त पदार्थ मिला हुआ था, जिसे खाने के बाद उसने उलटी कर दी थी। जबकि दोनों भाईयों ने खाना लिया था।

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5 of 11 इसी फंदे पर लटकने जा रही थी महिला। - फोटो : संवाद