शिकंजा: देश भर में 143 लोगों से 116 करोड़ की साइबर ठगी, आरोपियों को पकड़ेगी एसआईटी

म्यूल एकाउंट से कैसे बचे, कहां करें शिकायत

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपील की है कि बैंक खाता, डेबिट कार्ड, पासबुक या इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। कमीशन या आसान कमाई के लालच में आकर कभी भी अपने खाते को इस्तेमाल करने के लिए न दें। यह कानूनी रूप से अपराध है। घर बैठे आसानी से पैसे कमाने या वर्क-फ्रॉम-होम वाली उन नौकरियों के ऑफर स्वीकार न करें, जिनमें कंपनी आपसे अपने खाते में पैसे मंगवाकर दूसरे खातों में ट्रांसफर करने को कहे। अपनी बैंक डिटेल, पिन, पासवर्ड या ओटीपी किसी भी अनजान व्यक्ति या कॉलर को न बताएं। इसकी शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) या स्थानीय पुलिस के साइबर क्राइम सेल में तुरंत दर्ज करें। ठगी पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। एक से डेढ़ घंटे गोल्डन आवर में शिकायत पर रकम रिकवरी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।