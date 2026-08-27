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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Obra Dam One gate opened due to rising water levels after heavy rain alert issued for riverside area sonbhadra

ओबरा डैम का बढ़ा जलस्तर: खोला गया एक गेट, रेणुका नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट, बढ़ाई गई सतर्कता

Thu, 27 Aug 2026 09:34 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 27 Aug 2026 09:34 AM IST
सार

Sonbhadra News: भारी बारिश के चलते ओबरा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में एक गेट खोलकर रेणुका नदी में पानी छोड़ा गया है। वहीं नदी के किनारे लोगों को सतर्क किया गया है।

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Obra Dam One gate opened due to rising water levels after heavy rain alert issued for riverside area sonbhadra
ओबरा डैम का खोला गया एक गेट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सोनभद्र जिले में भारी बारिश के चलते ओबरा डैम का जलस्तर 193.22 मीटर पहुंचने पर बुधवार देर रात 2:25 बजे डैम का एक गेट खोलना पड़ा। गेट नंबर आठ को तीन फीट तक खोलकर रेणुका नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। जलस्तर और बढ़ने की स्थिति में आवश्यकता के अनुसार अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं।

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इससे पहले बुधवार को डैम का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तटवर्ती क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी कर लोगों को अलर्ट किया गया था। अधिकारियों ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। डैम के जलस्तर और पानी के बहाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
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अधिकारियों के अनुसार, जलस्तर में बढ़ोतरी जारी रहने पर पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में रेणुका नदी के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

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