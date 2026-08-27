वाराणसी में मानसून मेहरबान: 70 दिन का कोटा 55 दिन में हुआ पूरा, 577 मिलीमीटर हुई बारिश

बारिश के 24 घंटे बाद काशी में मानसून का कोटा पूरा हो गया। सोमवार को एक दिन में 160 मिलीमीटर की बारिश के बाद कोटे से तीन फीसदी कम थी, वहीं दूसरे दिन 17.6 मिमी बारिश के बाद वर्षा जल घाटा शून्य पर आ गया। अब बनारस में पिछले 50 साल के औसत के अनुसार बीते दो दिन अच्छी बारिश हुई है। 70 दिनों के मानसून से 577.2 मिमी बारिश होनी थी, जो कि इस बार मानसून के सिर्फ 55 दिनों में ही हो गई। इस बार मानसून ने एक जुलाई को काशी में दस्तक दी थी जबकि हर बार मानसून का आगमन 20 जून तक होता है।

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