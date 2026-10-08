राहुल-प्रियंका के समर्थन में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, VIDEO

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जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बृहस्पतिवार को पं. कमलापति त्रिपाठी पार्क में लोकतंत्र का काला दिवस मनाया गया। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने और पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया।

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