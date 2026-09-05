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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Chants of Kanha echo in Aidhe village on Janmashtami

ऐढ़े गांव में जन्माष्टमी पर गूंजे कान्हा के जयकारे, VIDEO

Sat, 05 Sep 2026 12:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:37 AM IST
Chants of Kanha echo in Aidhe village on Janmashtami
ऐढ़े गांव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गांव के गुड्डू महाराज के भक्तों का जमावड़ा हुआ। निर्धारित समय पर जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ, पूरा परिसर ‘जय श्रीकृष्ण’ के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने एक-दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण की भव्य आरती की गई। भक्तों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आरती में हिस्सा लिया। देर रात तक भजन-कीर्तन और धार्मिक आयोजन का दौर चलता रहा। जन्मोत्सव को लेकर गांव में पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा।
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