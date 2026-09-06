दर्दनाक: दो युवकों की मौत, आठ घंटे बाद खाई में मिली लाश, सड़क पर चार घंटे से लगाया जाम; पुलिस-पीएसी तैनात

हादसे से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण, अंधे मोड़ पर लगे पेड़ों को हटाने और बिजली के पोल को शिफ्ट करने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। स्थिति को देखते हुए दक्षिण टोला, कोपागंज थाने की पुलिस के साथ पीएसी को भी तैनात किया गया।



मौके पर पहुंचे घोसी के सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी और तहसीलदार सदर ने ग्रामीणों और परिजनों से वार्ता कर जाम समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब चार घंटे तक सड़क जाम रहने से आवागमन प्रभावित रहा। सुबह करीब नौ बजे नगर पंचायत की ओर से अंधे मोड़ पर पेड़ों की कटाई शुरू कराए जाने के बाद भीड़ धीरे-धीरे हटने लगी।



सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि परिजनों से वार्ता की जा रही है। उनकी कुछ मांगें हैं, जिनके संबंध में उच्चाधिकारियों से बातचीत की जा रही है।