पद्मश्री प्रो. टीके लहरी को मारा थप्पड़: एसोसिएट प्रोफेसर ने गाली दी, निदेशक-एमएस ने जाना हाल; वीसी से शिकायत

लहरी को चोट लगने के फोटो, वीडियो उपलब्ध कराए गए थे। इसके बाद परिजनों ने ईमेल के जरिये बीएचयू के कुलपति, आईएमएस बीएचयू के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की थी। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उनका कहना है कि प्रो लहरी की मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। इससे अंदरूनी चोट लगने के तथ्य सामने आ सकेंगे।



जिस डिपार्टमेंट की सेवा में प्रो लहरी ने पूरा जीवन लगा दिया अब उसी के एसोसिएट प्रोफेसर उन्हें पीट रहे हैं। इससे लहरी के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। इस सिलसिले में डॉ. अरविंद पांडेय का पक्ष लेने का प्रयास किया गया। उन्हें फोन और मेसेज किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब बीएचयू प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है।

ई मेल के जरिये परिजनों की शिकायत मिली है। आईएमएस निदेशक के साथ वार्ड में जाकर प्रो टीके लहरी को देखा है। मामले में मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के सदस्य शनिवार को आईसीयू में गए हैं। छानबीन की है। मामले की रिपोर्ट जल्द मिलेगी। पिटाई के आरोप प्रथम दृष्टया सही नहीं लग रहे हैं। डाॅ अरविंद ही प्रो लहरी की लगातार सेवा कर रहे हैं। - प्रो पुनीत कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, बीएचयू अस्पताल