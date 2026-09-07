{"_id":"6a9e26dd6c65f8d07a02e681","slug":"dr-t-k-lahiri-case-accused-bhu-doctor-stated-he-forcibly-detained-person-to-seek-an-explanation-in-varanasi-2026-09-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डॉ. टीके लहरी मामला: सफाई के लिए बलपूर्वक रोका था, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था; आरोपी डॉक्टर ने कही ये बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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उन्होंने कहा है कि प्रो लहरी को थप्पड़ नहीं मारा बलपूर्वक रोका था। उन्होंने इसके लिए फोर्सफुली रीस्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि फोर्सफुली रीस्ट्रेन यानी बलपूर्वक रोकने के अलावा तब और कोई रास्ता नहीं था। आईएमएस डायरेक्टर डॉ. एस एन संखवार के मुताबिक इस मामले में एमएस ने डॉ लहरी की ड्यूटी से डॉ अरविंद को हटा दिया है। एमएस ने सात लोगों की जांच कमेटी भी बनाई है। विज्ञापन



वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने अस्पताल जाकर प्रो लहरी से मुलाकात की है। राज्यमंत्री ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर, आईएमएस निदेशक और डीसीपी को शामिल किया गया है। राज्यमंत्री के मुताबिक, लहरी ने अपने साथ अप्रिय घटना से इन्कार किया है। विज्ञापन विज्ञापन



इसे भी पढ़ें; पद्मश्री प्रो. टीके लहरी को मारा थप्पड़: एसोसिएट प्रोफेसर ने गाली दी, निदेशक-एमएस ने जाना हाल; वीसी से शिकायत उन्होंने कहा है कि प्रो लहरी को थप्पड़ नहीं मारा बलपूर्वक रोका था। उन्होंने इसके लिए फोर्सफुली रीस्ट्रेन शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि फोर्सफुली रीस्ट्रेन यानी बलपूर्वक रोकने के अलावा तब और कोई रास्ता नहीं था। आईएमएस डायरेक्टर डॉ. एस एन संखवार के मुताबिक इस मामले में एमएस ने डॉ लहरी की ड्यूटी से डॉ अरविंद को हटा दिया है। एमएस ने सात लोगों की जांच कमेटी भी बनाई है।वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने अस्पताल जाकर प्रो लहरी से मुलाकात की है। राज्यमंत्री ने जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर, आईएमएस निदेशक और डीसीपी को शामिल किया गया है। राज्यमंत्री के मुताबिक, लहरी ने अपने साथ अप्रिय घटना से इन्कार किया है। बीएचयू के इमेरिटस डॉ पद्मश्री प्रो. टीके लहरी की पिटाई के आरोपों पर बीएचयू प्रशासन ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि डॉ लहरी की पिटाई नहीं हुई है। लहरी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। वहीं, आरोपी डॉक्टर अरविंद पांडेय ने आईएमस बीएचयू के डॉक्टर्स के वॉट्सएप ग्रुप पर अपनी सफाई दी।

परिजनों ने लगाया ये आरोप

परिजनों का कहना है कि उन्हें पहले से डर था कि डॉ लहरी को मानसिक रोगी बता दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार से कोई न कोई हर पंद्रह दिन में मिलने आता है जबकि बीएचयू का कहना है कि कोई उनसे मिलने आता है। गौरतलब है कि डॉ लहरी 8 महीने से भर्ती थे लेकिन जब से वो डॉ अरविंद पांडेय की निगरानी में थे तब से एक बार भी मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया है।



बीएचयू ने क्या बयान दिया

अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आठ महीने से भर्ती लहरी के पिटाई के आरोपों पर बीएचयू प्रशासन ने रविवार को अपना बयान जारी किया। बीएचयू ने कहा कि प्रो लहरी बुजुर्ग अवस्था के चलते सिनाइल डिमेंशिया, व्यवहार परिवर्तन जैसी मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। ह्रदय रोग और टीबी पीड़ित हैं। उम्र जनित शारीरिक, मानसिक बीमारियों के चलते वह इलाज और नित्यकर्म, साफ-सफाई में आनाकानी करते रहते हैं।



डॉ. लहरी 27 जनवरी से छाती की कुछ समस्याओं को लेकर सर सुन्दर लाल अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद से अस्पताल के चिकित्साधिकारी और कर्मचारी निरंतर उनका ध्यान रख रहे हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। बीएचयू प्रशासन ने डॉ. लहरी के परिजनों से उनके स्वास्थ्य को लेकर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी परिजन उनकी देखभाल के लिए अभी तक नहीं आया है।

डॉ. लहरी को विशेष चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। कुलपति, आईएमएस निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक को प्रो लहरी से संबंधित ई-मेल मिला था। चिकित्सा अधीक्षक ने डॉ. टीके लहरी के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट और दुर्व्यवहार को तथ्यहीन बताया है। ईमेल प्राप्ति के बाद आईएमएस निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉ लहरी से मिलने वार्ड पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।



चिकित्सा अधीक्षक ने 3 सितंबर को ह्रदय रोग, सामान्य मेडिसिन, मनोचिकित्सा, वृद्धावस्था रोग, न्यूरोलोजी, क्रिटिकल केयर, टीबी और छाती रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों को निर्देश दिया था और कहा था कि डॉ लहरी के स्वास्थ्य जांच की जांच की जाए।

एसोसिएट प्रोफेसर ने क्या मेसेज किया

लगभग 4-5 महीनों से प्रो. लहरी उनकी देखरेख और मेडिकल बोर्ड टीम की निगरानी में भर्ती हैं। बेड पर किए गए मल की सफाई के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। वे सफाई करने वाले कर्मचारी को मल साफ नहीं करने दे रहे थे। वे लगातार मेरे और सफाई कर्मचारी के चेहरे पर थूक रहे थे। उन्हें बलपूर्वक रोकने की कोशिश की गई (थप्पड़ नहीं मारा गया) जिससे कि सफाई की प्रक्रिया पूरी हो सके। इस घटना से मुझे भी बहुत दुख हुआ। उस समय उन्हें बलपूर्वक रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और ऐसा सिर्फ उनकी सफाई के लिए ही किया गया था।