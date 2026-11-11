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भाई दूज पर दिखा भाई-बहन का अटूट प्रेम, बहनों ने तिलक लगाकर की लंबी उम्र की कामना; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 11 Nov 2026 08:01 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 08:01 PM IST







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वाराणसी में भाई दूज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा और साथ निभाने का संकल्प दोहराया। घरों में पकवान बने और त्योहार पर भाई-बहन के प्रेम की मिठास घुली रही। ... और पढ़ें

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