Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Bismillah Khan family hit back at Akhilesh Yadav statement regarding use of bulldozers

वाराणसी: बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, बोले- रहने के लिए घर और म्यूजियम बनवा रहे

Wed, 11 Nov 2026 06:15 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 11 Nov 2026 06:15 PM IST
सार

बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। जर्जर मकान को तोड़कर हम रहने के लिए घर और म्यूजियम बनवा रहे हैं।

विज्ञापन
Bismillah Khan family hit back at Akhilesh Yadav statement regarding use of bulldozers
बिस्मिल्लाह खान का घर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत रत्न और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने एक खास बातचीत में अपनी पीड़ा साझा की। परिवार के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी नाराजगी जताई। बिस्मिल्लाह खान के नाती नजरुल हसन ने कहा कि सरकार में रहते हुए भी उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। उनका पुश्तैनी मकान जर्जर हो चुका है। ऐसे में परिवार अब अपने रहने के लिए नया घर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृतियों को सहेजने के लिए म्यूजियम बनवा रहा है।

विज्ञापन


जर्जर हो चुका है पुश्तैनी मकान
नजरुल हसन ने बातचीत में कहा कि परिवार के सामने रहने की समस्या है। पुश्तैनी मकान की हालत खराब हो चुकी है। इसे देखते हुए परिवार अपने स्तर पर रहने के लिए घर बनवा रहा है।
विज्ञापन


बिस्मिल्लाह खान की विरासत सहेजने की तैयारी
परिवार का कहना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यादों और उनकी विरासत को सहेजने के लिए म्यूजियम भी बनवाया जा रहा है। परिवार चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके संगीत और योगदान को जान सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed