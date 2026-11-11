वाराणसी: बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, बोले- रहने के लिए घर और म्यूजियम बनवा रहे
बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। जर्जर मकान को तोड़कर हम रहने के लिए घर और म्यूजियम बनवा रहे हैं।
विस्तार
भारत रत्न और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार ने एक खास बातचीत में अपनी पीड़ा साझा की। परिवार के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी नाराजगी जताई। बिस्मिल्लाह खान के नाती नजरुल हसन ने कहा कि सरकार में रहते हुए भी उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। उनका पुश्तैनी मकान जर्जर हो चुका है। ऐसे में परिवार अब अपने रहने के लिए नया घर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृतियों को सहेजने के लिए म्यूजियम बनवा रहा है।
जर्जर हो चुका है पुश्तैनी मकान
नजरुल हसन ने बातचीत में कहा कि परिवार के सामने रहने की समस्या है। पुश्तैनी मकान की हालत खराब हो चुकी है। इसे देखते हुए परिवार अपने स्तर पर रहने के लिए घर बनवा रहा है।
बिस्मिल्लाह खान की विरासत सहेजने की तैयारी
परिवार का कहना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की यादों और उनकी विरासत को सहेजने के लिए म्यूजियम भी बनवाया जा रहा है। परिवार चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां उनके संगीत और योगदान को जान सकें।
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