स्वच्छता सर्वेक्षण: 3 साल में तीसरे स्थान पर पहुंची काशी, बेस्ट रिवर फ्रंट टाउन में पुरस्कार; सीएम ने दी बधाई

स्वच्छ रिवरफ्रंट टाउन में तीसरा स्थान मिलने पर सीएम योगी ने काशीवासियों को दी बधाई

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में वाराणसी को स्वच्छ रिवरफ्रंट टाउन श्रेणी में तीसरा स्थान मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशीवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश स्वच्छता के प्रति संकल्पबद्ध होकर आगे बढ़ रहा है।



मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2025-26' के अंतर्गत वाराणसी को 'स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन' की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त होने पर सभी काशी वासियों को हार्दिक बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हम स्वच्छता के संकल्प के साथ समृद्ध एवं सुंदर उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। काशी वासियों की जागरूकता, नगर निगम के कर्मियों का अथक परिश्रम, स्वच्छाग्रहियों का समर्पण और जनप्रतिनिधि गण की सक्रिय सहभागिता ने इस उपलब्धि को संभव बनाया है। प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 11, 2026

काशी की इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने नगरवासियों की जागरूकता, नगर निगम कर्मचारियों के अथक प्रयास, स्वच्छता स्वयंसेवकों के समर्पण और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दीं।