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वाराणसी: अस्सी घाट पर अजय राय ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, बोले- उनके संघर्षों से प्रेरणा मिलती है

Wed, 11 Nov 2026 04:46 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी।
अमर उजाला डिजिटल डेस्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 11 Nov 2026 04:46 PM IST
सार

अजय राय ने सोनिया गांधी की पुस्तक खरीदी। वहीं दुकानों पर इसकी उपलब्धता को लेकर पुस्तक विक्रेताओं को सराहा। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी कार्यकर्ता सोनिया गांधी के जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं।

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Ajay Rai commended Kashi booksellers for making Sonia Gandhi book available in Varanasi
'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' किताब देखते अजय राय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय बुधवार को अस्सी घाट पर एक बुक स्टोर पर पहुंचे। यहां उन्होंने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर अपना बयान दिया। उन्होंने पुस्तक विक्रेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। कहा कि इस पुस्तक का दुकानों पर उपलब्ध होना सभी के लिए सौभाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी कार्यकर्ता सोनिया गांधी के जीवन के संघर्षों से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने समाज को जो दिशा दिखाई है, हम सब उसी मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे।

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अजय राय ने बताया कि काशी के पुस्तक विक्रेताओं ने यह पुस्तक अपनी दुकानों में रखी है। उनके अनुसार, लोग कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को बहुत अधिक पसंद करते हैं। इसी जन समर्थन के कारण यह पुस्तक अब यहां आसानी से उपलब्ध हो पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें स्वयं यह पुस्तक आज ही प्राप्त हुई है। 
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पुस्तक की उपलब्धता और जन समर्थन
अजय राय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सोनिया गांधी की पुस्तक का काशी में उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की उपलब्धता कांग्रेस और सोनिया गांधी के प्रति जनता के गहरे प्रेम को दर्शाती है। पुस्तक विक्रेताओं ने इसे अपनी दुकानों में रखकर एक सराहनीय भूमिका निभाई है। राय ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी।

सोनिया गांधी के आदर्शों का पालन
कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि वे सोनिया गांधी द्वारा दिखाए गए पथ का दृढ़ता से अनुसरण करेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी के जीवन में आए विभिन्न संघर्षों का उल्लेख किया। कहा कि सोनिया गांधी ने समाज को एक स्पष्ट और प्रगतिशील दिशा प्रदान की है। कांग्रेस पार्टी और उसके सभी सदस्य उनके सभी निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। यह उनके सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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