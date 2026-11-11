वाराणसी: अस्सी घाट पर अजय राय ने खरीदी सोनिया गांधी की किताब, बोले- उनके संघर्षों से प्रेरणा मिलती है

पुस्तक की उपलब्धता और जन समर्थन

अजय राय ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सोनिया गांधी की पुस्तक का काशी में उपलब्ध होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की उपलब्धता कांग्रेस और सोनिया गांधी के प्रति जनता के गहरे प्रेम को दर्शाती है। पुस्तक विक्रेताओं ने इसे अपनी दुकानों में रखकर एक सराहनीय भूमिका निभाई है। राय ने उनके इस प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी।



सोनिया गांधी के आदर्शों का पालन

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि वे सोनिया गांधी द्वारा दिखाए गए पथ का दृढ़ता से अनुसरण करेंगे। उन्होंने सोनिया गांधी के जीवन में आए विभिन्न संघर्षों का उल्लेख किया। कहा कि सोनिया गांधी ने समाज को एक स्पष्ट और प्रगतिशील दिशा प्रदान की है। कांग्रेस पार्टी और उसके सभी सदस्य उनके सभी निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। यह उनके सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।