चंदौली: घर से ड्यूटी के लिए निकले अस्पतालकर्मी का कॉलेज परिसर में मिला शव, रातभर तलाश करते रहे परिजन; मातम

पिता ने बताया कि पकंज ने रात में आठ बजे अपनी मां को फोन करके घर आने की बात कही थी। इसके बाद वह काफी देर तक नहीं आया। उन्होंने बताया कि देर रात उसके एक मित्र आकाश ने उनके दामाद के मोबाइल पर फोन करके बताया कि दोस्तों की पाटी थी, काफी रात होने के चलते वह सुबह आयेगा।



इसके बाद बुधवार की सुबह आकाश ने भरत चौबे को फोन करके पकंज की तबीयत खराब होने की सूचना दी। सूचना के बाद भरत चौबे कुछ लोगों के साथ विक्रम सिंह कन्या महाविद्यालय पहुंचे जहां एक कमरे में उनका पुत्र बेसुध हाल में पड़ा था। बताया कि उसके मुंह से झाग व नाक से खून निकल रहा था =। इसके अलावा हाथ में चोट भी थी।



इसके बाद वे उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस कमरे को सील करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में मुगलसराय कोतवाली प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि मृतक के पिता के प्रार्थना पत्र के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।