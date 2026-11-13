{"_id":"6af746ed8d4ffcc74d03c8a9","slug":"video-akhilesh-yadav-taunts-sakshi-maharaj-morwa-police-controversy-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"साक्षी महाराज की पुलिस को फटकार पर अखिलेश का तंज, भाजपा सांसद ने गिनाईं सपा शासन की घटनाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के उन्नाव स्थित मौरावां थाना के मवई गांव में बुजुर्ग की मौत पर सांसद साक्षी महाराज की ओर से मौरावां एसओ को फटकार लगाने की घटना में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है। अमर उजाला में प्रकाशित संवाद न्यूज एजेंसी की खबर को टैग करते हुए लिखा है कि ‘हाथ कंगन को आरसी क्या देखे-भोगे को ''साक्षी'' क्या’।

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