वीडियो: साक्षी महाराज की एसओ को फटकार पर अखिलेश ने कसा तंज, ‘भोगे को साक्षी क्या...’, सांसद ने दिया करार जवाब

सांसद ने मौरावां थाने को कहा था दलाली का अड्डा

मालूम हो कि मौरावां थाना के मवई गांव निवासी रामस्वरूप लोधी (75) की करीब डेढ़ महीने पहले गांव के ही विपक्षियों ने पीटा था। उनके सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थीं। मंगलवार को उनकी मौत की सूचना पर बुधवार को सांसद परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद मौरावां थानाध्यक्ष कुंवर बहादुर को आड़े हाथों लेते हुए सभी के सामने फटकार लगाई थी और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मौरावां थाने को दलाली का अड्डा तक कह दिया था। गुरुवार को सांसद का एसओ को फटकार लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसके बाद एसओ का दूसरे जिला तबादला हो गया। हालांकि उनका नाम उन 33 इंस्पेक्टरों की सूची में था जिन्होंने एक ही जिले में तीन साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया।