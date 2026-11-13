Unnao News: भट्ठे पर रात भर शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा

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बौनामऊ गांव निवासी विनोद सिंह उर्फ बब्बी अजय ब्रिक फील्ड पर चौकीदारी के साथ मजदूरी भी करता था। 10 नवंबर को भट्ठे पर ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदयगति रुकने से मौत की पुष्टि हुई थी।शव घर पहुंचने के बाद परिजन उसे भट्ठे पर ले गए और मुआवजे की मांग करने लगे। इस दौरान भट्ठा मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। मृतक के चचेरे भाई प्रभाकर सिंह के अनुसार, पुलिस के कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद परिजन शांत हुए। गुरुवार सुबह परियर घाट पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिल्ली से आए भाई संजय ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि भट्ठा मालिक से फोन पर संपर्क किया गया है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है।