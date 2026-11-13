Unnao News: गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर मवेशी से टकराई बाइक, युवक की मौत, साथी गंभीर

अचलगंज थाना क्षेत्र के भिल्लरखेड़ा गांव निवासी रितिक (18) पुत्र सौखी साथी प्रदीप (18) पुत्र सुमेर के साथ बुधवार की शाम करीब छह बजे बहनोई की दवा लेने जा रहा था। गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर चेनज संख्या 436 के पास अचानक सामने आए मवेशी से बाइक उसी में टकरा गई। इससे दोनों गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अचलगंज सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने रितिक को मृत घोषित कर दिया। घायल प्रदीप का उपचार चल रहा है।बहन रंजना ने बताया कि भाई पहले मुंबई में मजदूरी करता था। करीब डेढ़ साल पहले आ गया था। तब से यहीं रहकर मजदूरी कर रहा था। वह चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था। बड़ी बहन पूजा की शादी हो चुकी है। बताया कि मां कुछ साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। भाई की मौत से परिजन बेहाल हैं। थानाध्यक्ष सुब्रत नारायण त्रिपाठी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।