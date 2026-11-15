विंढमगंज में संगम तट पर चार हजार व्रतियों ने दिया एक साथ अर्घ्य

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छठ महापर्व पर रविवार को विंढमगंज स्थित सूर्य मंदिर परिसर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। शाम 5:25 बजे शुरू हुई महाआरती श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। सततवाहिनी नदी पर बने चेकडैम के बीच धारा में तैयार विशेष मंच पर विद्वान पंडितों की टीम ने आरती संपन्न कराई। इस दौरान ढोल, नगाड़े, घंटे-घड़ियाल और शंखनाद से पूरा इलाका गूंज उठा।

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