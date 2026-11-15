सोनभद्र में दर्दनाक हादसा: भाई को डूबता देख बचाने के लिए बंधी में कूदी बहन, पीछे से उतरा बहनोई; तीनों की मौत

भाई को आंखों के सामने डूबता देख बहन खुद को रोक नहीं सकी। उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। बहन को डूबता देख बहनोई भी उन्हें बचाने के लिए बंधी में उतर गया। लेकिन गहरे पानी में तीनों जिंदगी की जंग हार गए। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में रविवार को हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। बंधी में डूबने से भाई, बहन और बहनोई की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस और बचाव दल ने तीनों के शव बाहर निकाले।

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हादसा अनपरा थाना क्षेत्र की कुलडोमरी ग्राम पंचायत के वीरन वहरा टोला में हुआ। रामप्रसाद का पुत्र राजू (15) रविवार सुबह घर के पास स्थित बंधी में नहाने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे संकट में देख पास मौजूद उसकी बहन उर्मिला (19) ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। हालांकि, वह भी गहरे पानी में फंस गई। विज्ञापन



बहन और भाई को डूबता देख उर्मिला का पति अनिल (22) भी उन्हें बचाने के लिए बंधी में कूद पड़ा। एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों गहरे पानी में समा गए। किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते परिवार के तीन सदस्यों की जिंदगी खत्म हो गई। हादसा अनपरा थाना क्षेत्र की कुलडोमरी ग्राम पंचायत के वीरन वहरा टोला में हुआ। रामप्रसाद का पुत्र राजू (15) रविवार सुबह घर के पास स्थित बंधी में नहाने गया था। नहाते समय वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे संकट में देख पास मौजूद उसकी बहन उर्मिला (19) ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। हालांकि, वह भी गहरे पानी में फंस गई।बहन और भाई को डूबता देख उर्मिला का पति अनिल (22) भी उन्हें बचाने के लिए बंधी में कूद पड़ा। एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों गहरे पानी में समा गए। किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते परिवार के तीन सदस्यों की जिंदगी खत्म हो गई।

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