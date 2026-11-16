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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Three year old child sleeping home picked up and thrown into pond

घर में सो रहे तीन साल के मासूम को उठाकर तालाब में फेंका, VIDEO

Mon, 16 Nov 2026 08:18 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Mon, 16 Nov 2026 08:18 PM IST
Three year old child sleeping home picked up and thrown into pond
चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा नगर की आदिवासी बस्ती से चार दिन पूर्व लापता हुए तीन वर्षीय मासूम विशाल का शव रविवार सुबह सीमेंट फैक्ट्री की बंद खदान में मिले गहरे पानी से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, घर में सो रहे बच्चे को उठाकर आरोपी ने पानी से भरी खदान में फेंक दिया था। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है।
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