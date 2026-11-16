घर में सो रहे तीन साल के मासूम को उठाकर तालाब में फेंका, VIDEO

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चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा नगर की आदिवासी बस्ती से चार दिन पूर्व लापता हुए तीन वर्षीय मासूम विशाल का शव रविवार सुबह सीमेंट फैक्ट्री की बंद खदान में मिले गहरे पानी से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, घर में सो रहे बच्चे को उठाकर आरोपी ने पानी से भरी खदान में फेंक दिया था। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है।

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