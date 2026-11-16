मासूम को 'कालापानी' में फेंका: चार दिन बाद मिला शव, घर में सो रहा था तीन साल का विशाल; आरोपी ने बताया घटनाक्रम
गुरमा की आदिवासी बस्ती से लापता तीन वर्षीय विशाल का शव रविवार को सीमेंट फैक्ट्री की बंद खदान के तालाब से मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने घर में सो रहे बच्चे को उठाकर पानी में फेंक दिया था। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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चोपन थाना क्षेत्र के गुरमा नगर की आदिवासी बस्ती से चार दिन पूर्व लापता हुए तीन वर्षीय मासूम विशाल का शव रविवार सुबह सीमेंट फैक्ट्री की बंद खदान में मिले गहरे पानी से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार, घर में सो रहे बच्चे को उठाकर आरोपी ने पानी से भरी खदान में फेंक दिया था। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है।
चुर्क-गुरमा नगर पंचायत के वार्ड नंबर नौ निवासी राम सिंह का तीन वर्षीय बेटा विशाल बुधवार रात घर में सो रहा था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद बच्चे की मां मंजू देवी ने गुरमा पुलिस चौकी में तहरीर देकर बेटे की तलाश कराने की गुहार लगाई। मासूम के लापता होने की सूचना पर चोपन थाना और गुरमा चौकी पुलिस उसकी तलाश में जुट गई।
परिजनों में मचा कोहराम
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर रविवार सुबह बस्ती के पास स्थित कालापानी तालाब में तलाश की गई। यह तालाब सीमेंट फैक्ट्री की बंद पड़ी खदान में बना है। वहां से विशाल का शव बरामद हुआ। शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए।
चोपन थानाध्यक्ष गोपालजी गुप्ता ने बताया कि आरोपी ने सोते समय बच्चे को उठाकर तालाब में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का बच्चे के घर आना-जाना था। बच्चे की मां से भी उसके अच्छे संबंध थे। घटना वाली रात आरोपी मां को तलाशते हुए घर पहुंचा था। वहां मां के नहीं मिलने पर वह सो रहे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया और पानी से भरी खदान में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।