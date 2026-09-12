गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन पर्व पर गूंजे शबद-कीर्तन, अटूट लंगर में उमड़े श्रद्धालु; VIDEO

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रॉबर्ट्सगंज स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में शनिवार को गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर शबद-कीर्तन से गूंजता रहा। कार्यक्रम में सिख समाज के महिला-पुरुषों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत रागी जत्थे के गोविंद सिंह और संतोष सिंह के पाठ से हुई। पाठ के समापन के बाद विसुन सिंह और दया सिंह ने शबद-कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। रागी जत्थे की ओर से प्रस्तुत शबद-कीर्तन से गुरुद्वारा परिसर भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने एकाग्रचित्त होकर कीर्तन सुना और गुरु की महिमा का गुणगान किया। इस दौरान दया सिंह, पृथ्वी पाल सिंह और देवेंद्र सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब के इतिहास और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने तथा समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया।

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