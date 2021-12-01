Sonebhadra News: विकास क्लब दुर्गा पूजा समिति के फिर अध्यक्ष बने रवि, सचिव की जिम्मेदारी मनीष को

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इसमें मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी नगर पंचायत चेयरमैन कमलेश मोहन को दी गयी। अध्यक्ष पद पर रवि जायसवाल एवं सचिव मनीष जायसवाल होंगे। संरक्षक मंडल में भोला प्रसाद, गणेश जौहरी, विष्णु अग्रहरि, देवेश मोहन, रामजी पांडेय, डॉ हर्षवर्धन प्रजापति, राकेश आजाद व रामनरेश प्रसाद, कोषाध्यक्ष रविंद्रनाथ जायसवाल, सह कोषाध्यक्ष अनुरोध भोजवाल व नीतीश कसेरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता, रंजीत सेठ, राजेश कसेरा व जयप्रकाश मोती, उपाध्यक्ष पद संदीप गुप्ता, प्रियांशु अग्रहरि व सोनू जायसवाल, पूजा प्रभारी कल्याण मिश्रा, सह सचिव ऋषभ मिश्रा, धनंजय कुमार व कुंदन, विधिक सलाहकार राकेश श्रीवास्तव व विष्णुकांत तिवारी, लेखा परीक्षक पीयूष कसेरा होंगे। अध्यक्ष रवि जायसवाल ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते इस वर्ष भी पूरी भव्यता के साथ पूरा के आयोजन का भरोसा दिलाया।

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दुद्धी। विकास क्लब दुर्गा पूजा समिति की बैठक शनिवार को श्री संकट मोचन मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ संरक्षक चंद्रिका प्रसाद आढ़ती ने की। गत वर्ष की आय-व्यय पर चर्चा के बाद वर्तमान कार्यकारिणी को ही दोबारा नए वर्ष के लिए बहाल किया गया।