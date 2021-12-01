Sonebhadra News: करगरा-मीतापुर में सपा का पीडीए जनसंवाद, ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

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जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से ही महंगाई बढ़ती गई है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आम आदमी की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।दिनेश निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने निषाद समाज को केवल ठगने का काम किया है। चुनाव के दौरान किए गए वादों को भुला दिया गया। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है और इसका सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है।अशोक केवट ने कहा कि आज सभी जाति और धर्म के लोग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हैं। पुष्पा भारती ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पीडीए विरोधी है। जनता को ऐसी सरकार को हटाने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में प्रेमा भारती, कल्याणी, स्वयं निषाद, जग्गू निषाद, भगत निषाद, बहादुर, राजेंद्र निषाद आदि मौजूद रहे। संवाद