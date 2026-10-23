सोनभद्र डांडिया नाइट 3.0 में देर रात तक झूमे महिला-पुरुष, VIDEO

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तरुण महिला केसरवानी क्लब की ओर से बुधवार देर शाम सिविल लाइन रोड स्थित एक होटल परिसर में सोनभद्र डांडिया नाइट 3.0 का भव्य आयोजन किया गया। इसमें महिला-पुरुष ने भजन और फिल्मी गीतों की धुन पर जमकर धमाल मचाया। रंग-बिरंगी पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागियों ने डांडिया स्टिक के साथ आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए।

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