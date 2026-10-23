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11 दिन बाद दोबारा मोबाइल टॉवर पर चढ़ी युवती, VIDEO
प्रेम का खुमार ऐसा चढ़ा कि युवती शुक्रवार को फिर 50 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। करीब 11 दिन पहले भी वह प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित शॉपिंग सेंटर के सामने मोबाइल टाॅवर पर चढ़ी थी। इस बार प्रेमी को जेल से बाहर निकालने की मांग थी। परिजन और पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए देर शाम तक समझाने में लगे रहे, मगर युवती प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही।
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