{"_id":"6adb8adb9dcf0aa43c0f1c90","slug":"video-young-woman-climbs-mobile-tower-again-after-11-days-video-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"11 दिन बाद दोबारा मोबाइल टॉवर पर चढ़ी युवती, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रेम का खुमार ऐसा चढ़ा कि युवती शुक्रवार को फिर 50 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई। करीब 11 दिन पहले भी वह प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर अनपरा तापीय परियोजना के आवासीय परिसर स्थित शॉपिंग सेंटर के सामने मोबाइल टाॅवर पर चढ़ी थी। इस बार प्रेमी को जेल से बाहर निकालने की मांग थी। परिजन और पुलिस उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए देर शाम तक समझाने में लगे रहे, मगर युवती प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही।

... और पढ़ें