यूपी: 11 दिन बाद दोबारा मोबाइल टॉवर पर चढ़ी युवती, प्रेमी को जेल से बाहर निकालने की मांग; इंस्टा पर चेतावनी

युवती के टाॅवर पर चढ़ने की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। परियोजना के सुरक्षाकर्मियों सहित पुलिस मौके पर पहुंची। युवती से बात करने का काफी प्रयास किया लेकिन वह नीचे नही उतरी। कुछ ही देर में बीना चौकी प्रभारी घनश्याम तिवारी युवती की मां और भाई को लेकर मौके पर पहुंचे।



उन्होंने उसे उतारने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं थी। चौकी प्रभारी ने मोबाइल से बात किया तो वह प्रेमी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। अनपरा थानाध्यक्ष राजेश जी चौबे ने बताया कि युवती को समझा-बुझाकर टॉवर से उतारने का प्रयास किया जा रहा है।



मोबाइल टाॅवर पर सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम

गत दिनों हुई घटना के बाद भी मोबाइल टाॅवर प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया। टाॅवर के पास न तो कोई सुरक्षाकर्मी की तैनाती है और न ही उसे कंटीले तारों से घेरा गया है। सुरक्षा के प्रबंध नहीं होने के कारण ही युवती पूर्व में टाॅवर पर चढ़ी थी और शुक्रवार को भी को दोबारा टाॅवर पर चढ़ गई। इससे पुलिस की परेशानी बढ़ गई।