यूपी: मेडिकल कॉलेज में नए नियमों से भड़के छात्र, एकेडमिक ब्लॉक के बाहर धरना; फैकल्टी न चलने पर भी नाराज

मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में नए प्रधानाचार्य की तैनाती के साथ लागू हुए नए नियम और उसके पालन के लिए बनाए गए दबाव से शुक्रवार की शाम छात्र-छात्रा भड़क उठे। प्रतिबंध हटाने, पूर्व की स्थिति बहाल करो, मांगे पूरी करो के नारे लगाते हुए मेडिकल छात्र-छात्राओं का समूह फैकल्टी गेट के बाहर आकर धरने पर बैठ गया। ढाई घंटे बाद पहुंचे प्रधानाचार्य डॉ. आईजेन भट्टाचार्य ने छात्र-छात्राओं से मांगपत्र सौंपने और उस पर कॉलेज की समिति में चर्चा की बात कही, लेकिन वह लागू किए गए नए नियम को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे।

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बताते हैं कि पहले मेस में खाने का पैसा उन्हीं छात्र-छात्राओं को देना पड़ता था, जो उसका उपयोग करते थे। बाहर खाना खाने या छुट्टी के समय का पैसा उन्हें नहीं देना पड़ता था। छात्रों का आरोप था कि अब मेस का उपयोग करें या न करें, सभी छात्र-छात्राओं के लिए उसका भुगतान अनिवार्य बना दिया गया है।