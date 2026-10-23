सोनभद्र : एमएलसी चुनाव में स्नातक सीट पर 50.46%, शिक्षक सीट पर 75.48% मतदान
सोनभद्र में वाराणसी खंड स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव में शाम चार बजे तक स्नातक सीट पर 50.46 और शिक्षक सीट पर 75.48 प्रतिशत मतदान हुआ। स्नातक में 16,812 में से 8,485 और शिक्षक में 1,738 में से 1,312 मतदाताओं ने वोट डाले।
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वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में सोनभद्र में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। शाम चार बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,812 मतदाताओं में से 8,485 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह स्नातक सीट पर 50.46 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,738 मतदाताओं में से 1,312 ने वोट डाला। शिक्षक सीट पर 75.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
शिक्षक सीट पर मतदान प्रतिशत अधिक
सोनभद्र में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने स्नातक की तुलना में अधिक मतदान किया। शाम चार बजे तक शिक्षक सीट पर 75.48 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले, जबकि स्नातक सीट पर मतदान प्रतिशत 50.46 रहा। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान निर्धारित समय तक कराया गया।
स्नातक सीट पर 8,485 ने डाला वोट
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जिले के कुल 16,812 मतदाता मतदान के लिए पात्र थे। इनमें से 8,485 मतदाताओं ने मतदान किया। कुल मतदान प्रतिशत 50.46 रहा।
शिक्षक सीट पर 1,312 मतदाताओं ने किया मतदान
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,738 मतदाता थे। इनमें से 1,312 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदान प्रतिशत 75.48 रहा। इस तरह सोनभद्र में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक रहा।