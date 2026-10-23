सोनभद्र : एमएलसी चुनाव में स्नातक सीट पर 50.46%, शिक्षक सीट पर 75.48% मतदान

वाराणसी खंड स्नातक और शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में सोनभद्र में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया। शाम चार बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16,812 मतदाताओं में से 8,485 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह स्नातक सीट पर 50.46 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,738 मतदाताओं में से 1,312 ने वोट डाला। शिक्षक सीट पर 75.48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

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