{"_id":"6aa572c9f825fae28209f265","slug":"video-10-injured-in-clash-between-two-groups-police-investigating-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"दो पक्षों में हुई मारपीट में 10 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ओबरा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खैरटिया गांव में शुक्रवार की रात दो पक्षों में हुई मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एक पक्ष की ओर से ओबरा थाने में दी गई तहरीर में सेक्टर 09 न्यू कॉलोनी निवासी संतोष गुप्ता ने बताया है कि शुक्रवार की रात उसके छोटे भाई के साथ खैरटिया निवासी पांच लोगों ने मारपीट की। घटना की जानकारी होने पर वह अपने पिता और अन्य घर के सदस्यों के साथ घटना के संबंध में बात करने गए तो उन लोगों ने मिलकर उनके साथ गाली गलौज करते हुए फिर मारपीट की। आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया गया, जिसमें उसके माता-पिता और भाई को गंभीर चोटें आई हैं। मामले में प्रभारी निरीक्षक नागेश कुमार सिंह ने बताया कि मारपीट में दोनों पक्षों से 10 लोग को चोट आई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

... और पढ़ें