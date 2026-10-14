सिद्धार्थनगर: बयारा चौराहे के पास सड़क हादसे के मामले में पुलिस की कार्रवाई

{"_id":"6acf2e863151d20dca0b4710","slug":"video-sikh-organizations-observed-day-of-condemnation-in-kotkapura-justice-remains-elusive-in-the-bargari-sacrilege-and-police-firing-cases-even-after-11-years-a-letter-of-shame-addressed-to-the-government-was-handed-over-to-speaker-sandhwan-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोटकपूरा में सिख संगठनों ने मनाया ‘लाहनत दिवस’, 11 साल बाद भी बरगाड़ी बेअदबी व गोलीकांड मामलों में इंसाफ नहीं; स्पीकर संधवां को सरकार के नाम सौंपा ‘शर्म पत्र’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}